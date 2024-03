Vi phạm nồng độ cồn, 2 đối tượng tấn công cảnh sát ở Bắc Ninh khai gì?

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở Bình Thuận là cán bộ, viên chức

VOV.VN - Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức vào chiều 28/2, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh có 9 người tử vong do tai nạn giao thông, giảm 3 người so Tết năm trước.