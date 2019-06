Tỉnh Sóc Trăng họp kín sau khi ông “trùm” xăng dầu Trịnh Sướng bị bắt

Chiều nay, (10/6), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện chủ trì tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Sóc Trăng.

Kho xăng dầu của ông Sướng bị cảnh sát khám xét (Ảnh Nhật Tân)

Nội dung chính của buổi họp liên quan đến tình hình xăng dầu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.

Đây là công ty do ông Trịnh Sướng làm chủ. Ông Trịnh Sướng là một trong những bị can vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi kinh doanh xăng dầu giả.



Tham dự cuộc họp còn có 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là ông Lê Văn Hiểu và ông Ngô Hùng cùng đại diện sở Thông tin và Truyền thông, các thành viên trong Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Sóc Trăng.

Tuy nhiên, khi phóng viên, báo chí Trung ương và báo, đài địa phương tới đưa tin về cuộc họp thì đại diện văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo, đây là cuộc họp kín, báo chí không được tham dự.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Cuộc họp này liên quan đến vụ việc trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một đường dây sản xuất, mua bán hàng giả là xăng dầu trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh thành, thành phố trực thuộc Trung ương, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau đó, Công an tỉnh này đã thành lập chuyên án để đấu tranh. Đến ngày 13/3, sau một thời gian điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 5/6/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 23 bị can, trong đó có ông Trịnh Sướng

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Trước đó, vào tối 31/5, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng lực lượng từ Bộ Công an tổ chức khám xét kho xăng dầu của Công ty TNHH Mỹ Hưng của ông Trịnh Sướng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhiều cây xăng do nguồn xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng cung cấp đã tháo dở bảng hiệu xăng dầu liên quan đến công ty này. Trong khi đó, một số cửa hàng xăng dầu của ông Trịnh Sướng cũng ngưng buôn bán. Theo Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng, ngoài nhiều cửa hàng của công ty, tại Sóc Trăng, ông Sướng nhận phân phối xăng dầu cho trên 80 cửa hàng.

Ngay sau cuộc họp, chúng tôi đã đặt vấn đề thông tin về nội dung họp. Ông Lê Hoàng Bắc, Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày mai (11/6), Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mỹ Hưng do ông Trịnh Sướng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trong vụ án sản xuất và mua bán xăng giả./.

Đại biểu Quốc hội "truy" trách nhiệm vụ nhóm Trịnh Sướng làm xăng giả VOV.VN - Con số 6 triệu lít xăng giả/tháng được tuồn ra thị trường trong 2 năm qua cho thấy có sự buông lỏng quản lý từ phía cơ quan nhà nước.

Nóng 24h: Tiến hành khám nhà đại gia xăng dầu Trịnh Sướng ở Sóc Trăng VOV.VN - Theo người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng, việc khám xét nhà đại gia xăng dầu là do Bộ Công an thực hiện.