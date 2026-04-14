Tổ chức show diễn ‘chui’, chủ quán cà phê bị phát hiện và tuýt còi

Thứ Ba, 16:50, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/4, Công an Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, Công an phường Nghĩa Đô đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một chương trình biểu diễn nghệ thuật chưa đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trong quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện một chương trình biểu diễn nghệ thuật dự kiến tổ chức tại một quán cà phê, với quy mô hơn 30 khách mỗi buổi.

Chương trình được lên kế hoạch diễn ra vào các ngày 2, 3, 4 và 5/4/2026, bắt đầu từ 20h30. Người đứng ra tổ chức là ông N.M.D (sinh năm 1995), cư trú tại tòa nhà CT3D, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Công an làm việc với ông N.M.D

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông N.M.D cho biết do chưa tìm hiểu đầy đủ các quy định pháp luật nên chưa thực hiện thủ tục thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Nghĩa Đô đã nhanh chóng vào cuộc, hướng dẫn, giải thích rõ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đồng thời yêu cầu dừng tổ chức chương trình.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, ông N.M.D đã nhận thức được thiếu sót, cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và không tổ chức biểu diễn vào thời gian, địa điểm nêu trên.

Cơ quan công an nhấn mạnh, việc tự ý tổ chức biểu diễn nghệ thuật khi chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Công an phường Nghĩa Đô khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cần chủ động tìm hiểu, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là các thủ tục thông báo, cấp phép liên quan đến biểu diễn nghệ thuật, nhằm bảo đảm hoạt động đúng quy định và góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: ngăn chặn biểu diễn nghệ thuật trái phép Công an Nghĩa Đô Nghị định 144/2020/NĐ-CP quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật biểu diễn ở quán cà phê
