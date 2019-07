Tổ chức sinh nhật bằng ma túy, 22 thanh niên bị bắt

Sáng nay 9/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào 1 căn hộ trên địa bàn Thành phố Sầm Sơn, bắt quả tang 22 đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép và quay cuồng trong tiếng nhạc.

Từ trái qua: Nguyễn Đăng Linh, Nguyễn Tiến Sỹ, An Vũ Trường Linh. (Ảnh: Zing)



Khám xét tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 3 đĩa sứ còn dính ma túy, 1 gói ma túy ketamin chưa sử dụng, 3 thẻ nhựa, 3 ống hút, 1 bộ dàn âm thanh và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, bước đầu, lực lượng công an đã đấu tranh, làm rõ: Những đối tượng đứng ra mua ma túy và tổ chức cho các đối tượng sử dụng gồm: Nguyễn Đăng Linh (sinh năm 1987), Nguyễn Tiến Sỹ (sinh năm 1993), đều ở Đông Anh, Hà Nội và An Vũ Trường Linh (sinh năm 1987), ở tỉnh Yên Bái.

Trong đó, Nguyễn Đăng Linh là người trực tiếp mua ma túy với tổng số tiền gần 20 triệu, rồi từ Hà Nội hẹn với bạn bè vào Sầm Sơn, Thanh Hóa đi du lịch và tổ chức mừng sinh nhật mình tại một căn hộ đặt thuê trước đó.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an Thanh Hóa điều tra, mở rộng./.