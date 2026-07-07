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VOV.VN - Hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang được Tòa án Quân sự Trung ương tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tại phiên xét xử phúc thẩm.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_toa_phuc_tham_tuyen_an_treo_voi_2_cuu_thieu_tuong_trong_vu_lien_quan_nguyen_van_hau.m3u8
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Tòa phúc thẩm tuyên án treo với 2 cựu thiếu tướng trong vụ liên quan Nguyễn Văn Hậu
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2026-07/tiktok_toa_phuc_tham_tuyen_an_treo_voi_2_cuu_thieu_tuong_trong_vu_lien_quan_nguyen_van_hau.m3u8
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