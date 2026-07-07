Tòa phúc thẩm tuyên án treo với 2 cựu thiếu tướng trong vụ liên quan Nguyễn Văn Hậu

Tóm tắt

VOV.VN - Hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang được Tòa án Quân sự Trung ương tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tại phiên xét xử phúc thẩm.

