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VOV.VN - HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Bằng mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; hình phạt chung là tử hình; buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 1,1 tỷ đồng.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_toa_tuyen_an_tu_hinh_ke_sat_hai_3_nguoi_trong_gia_dinh_nguoi_tinh_o_tay_ninh.m3u8
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Tòa tuyên án tử hình kẻ sát hại 3 người trong gia đình người tình ở Tây Ninh
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2026-06/tiktok_toa_tuyen_an_tu_hinh_ke_sat_hai_3_nguoi_trong_gia_dinh_nguoi_tinh_o_tay_ninh.m3u8
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