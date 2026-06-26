Tòa tuyên án tử hình kẻ sát hại 3 người trong gia đình người tình ở Tây Ninh

Tóm tắt

VOV.VN - HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Bằng mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; hình phạt chung là tử hình; buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 1,1 tỷ đồng.

