Tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng tinh vi

Tình trạng lừa đảo tài sản qua mạng xã hội không phải là mới và cũng đã liên tục được các cơ quan chức năng cảnh báo. Thế nhưng, do biết cách để đánh trúng vào lòng tham của người dân, cùng việc sử dụng những chiêu trò, thủ đoạn vô cùng tinh vi nên vẫn có không ít người bị “sập bẫy” của bọn tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Lên mạng mua trang web, nick FB



Sau khi nhận được tin nhắn qua mạng xã hội Facebook với nội dung thông báo trúng thưởng 1 xe máy Honda SH và phiếu quà tặng tiền mặt 250 triệu đồng, anh Nguyễn Văn H (tên nạn nhân đã thay đổi), trú tại Thanh Hóa đã làm theo hướng dẫn trong tin nhắn nhận thưởng. Với thủ đoạn rất tinh vi và vô cùng khéo léo, các đối tượng đã từng bước “dẫn dắt” và lừa được nạn nhân thực hiện 5 lần chuyển khoản cho bọn chúng với tổng số tiền lên đến gần 206 triệu đồng, chỉ trong thời gian 2 ngày.

“Tôi tin tưởng là vì cái link của nó đưa vào thì đề là Bộ Công thương, mà Bộ Công thương là của nhà nước rồi. Người ta cũng bảo thế này: Chị cứ chuyển vào đi, chuyển thì chúng tôi sẽ trả lại cho các chị hoàn toàn thôi, chỉ có 5 triệu chị chuyển đầu tiên thì sẽ không lấy lại được, chính vì thế mà tôi tin, dù không có tiền tôi cũng phải đi vay nóng”- nạn nhân H. chia sẻ

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã nhanh chóng điều tra xác minh, bắt giữ 5 đối tượng ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng lừa đảo Võ Văn Tuấn Kiệt cho biết thủ đoạn: “Tôi lên mạng mua trang web, nick FB, để về thực hiện gửi tin nhắn, gửi là người ta nhận được và đăng ký hồ sơ nhận giải. Tôi biết hành vi phạm tội của mình là sai trái”.

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an: Trong vụ án này, đối tượng Võ Văn Tuấn Kiệt cùng các đồng phạm đã mua hàng trăm tài khoản mạng xã hội Facebook và đổi tên hiển thị thành Messenger Việt Nam, sau đó gửi tin nhắn đến danh sách bạn bè của các tài khoản với nội dung thông báo trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn, có giá trị. Khi có người liên lạc lại để nhận thưởng, chúng sẽ hướng dẫn người dùng truy cập vào các trang web mà chúng đã mua sẵn và làm theo chỉ dẫn.

Nạn nhân ở khắp cả nước

Đặc biệt, để lừa được nhiều tiền, chúng từng bước yêu cầu nạn nhân phải nộp các khoản phí khác nhau trong quá trình làm thủ tục, hồ sơ, vận chuyển phần thưởng…; đồng thời cam kết sẽ hoàn lại số tiền này. Với thủ đoạn trên, chúng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Xuân Toán, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tuyên truyền đối với rất nhiều thủ đoạn qua mạng xã hội, trong đó có thủ đoạn về lừa đảo như của nhóm đối tượng ở Quảng Nam – Đà Nẵng này. Công an tỉnh mong muốn, người dân đã bị các đối tượng sử dụng lừa đảo này thì không tham gia hoặc kịp thời báo cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hoá để được kịp thời giải quyết.

Theo thống kê của Công an Thanh Hoá: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra khoảng 60 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao như qua Internet, mạng xã hội Facebook, Zalo…gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng cho nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Điều đáng chú ý là so với trước đây phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ngày càng tinh vi, nếu người dân không tỉnh táo thì rất dễ bị rơi vào bẫy của bọn tội phạm./.