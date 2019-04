Tóm gọn 2 đối tượng từ Thái Nguyên vào Nghệ An buôn “cái chết trắng”

Ngày 19/4, Công an huyện Qùy Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng PC04 công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án mang bí số 449M, bắt quả tang 2 đối tượng người Thái Nguyên, thu 1 bánh heroin.



Tang vật thu được của vụ án.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 4/2019, công an Qùy Hợp và phòng PC04 - Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh đi qua địa bàn huyện Qùy Hợp và các huyện lân cận, chuyên án mang bí số 449M.

Sau thời gian tích cực điều tra, theo dõi quy luật hoạt động và di biến động của các đối tượng, vào khoảng 20h30’ ngày 17/4, tại QL 48 thuộc địa phận xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, lực lượng công an Quỳ Hợp và Phòng PC04 - Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành mật phục và phá thành công chuyên án.

Các lực lượng đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Ngọc Văn Lê (SN 1957, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Lưu Văn Bệ (SN 1960, trú tại huyện Đông Hỷ, Thái Nguyên). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 bánh heroin.

Việc phá thành công chuyên án đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn./.

