Tóm gọn đối tượng từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Bình Thuận cướp điện thoại

Sáng nay (20/5), Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết, đối tượng Lê Hoài Vân, 22 tuổi, trú xã Nhân Tân, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu, đã thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại di động của người đi đường cùng một đồng phạm khác. Từ hình ảnh camera an ninh, công an đã nhận dạng và bắt được đối tượng sau khi vụ cướp xảy ra vài tiếng đồng hồ.

Đối tượng Lê Hoài Vân bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều ngày 17/5, một phụ nữ đến Công an phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận trình báo bị 2 thanh niên đi xe máy giật điện thoại Samsung A50 trên đường Lê Lợi, phường Phước Hội. Qua trích xuất camera an ninh, đến khuya cùng ngày, công an bắt được nghi phạm Lê Hoài Vân, thu giữ xe máy biển kiểm soát 72G1 – 681.22.

Tại cơ quan công an, Vân liên tục chối tội, tuy nhiên trước những bằng chứng rõ ràng từ công an, Vân đã thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai, để có tiền tiêu xài, Lê Hoài Vân dùng xe máy của mình chạy từ Bà Rịa – Vũng Tàu ra Bình Thuận rủ Mai Văn Ngọc, 19 tuổi, ngụ xã Sông Phan, huyện Hàm Tân cướp giật.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh hai đối tượng cướp giật.

Sau khi giật điện thoại Samsung A50, hai đối tượng này đã mang đến một cửa hàng tại thị xã La Gi để bẻ khóa rồi đem bán.

Hiện đối tượng Mai Văn Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an đang kêu gọi đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng./.