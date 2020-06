Tóm gọn “nữ quái” chuyên phân phối thuốc nổ cho “mối quen”

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh (SN 1993, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Linh là một “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ mà Công an huyện Quỳnh Lưu vừa triệt phá.

Nguyễn Thị Linh cùng tang vật tại cơ quan điều tra (ảnh M.T)

Trước đó, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện khoảng gần 1 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xuất hiện đường dây mua bán vật liệu nổ trái phép. Đường dây này xuất phát từ nhu cầu của một số người dân cần thuốc nổ để khai thác hải sản nên đối tượng đã thu mua và vận chuyển một lượng thuốc nổ lớn về địa bàn tiêu thụ. Sau khi tiến hành xác minh làm rõ, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định nguồn thuốc nổ của đường dây này được lấy từ những mỏ khai thác đá. Đối tượng chính là Nguyễn Thị Linh. Đặc biệt, để tránh sự chú ý và đảm bảo an toàn, “nữ quái” chỉ bán cho khách quen với số lượng lớn, đối với những khách lẻ mua ít, Linh từ chối giao dịch.

Ngày 18/5, khi Linh đang tiến hành giao dịch thuốc nổ tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ, thu giữ 35 kg thuốc nổ, 250 kíp mìn, 4 kg pháo.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án./.