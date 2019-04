TPHCM: Bắt kẻ chủ mưu tra tấn thai phụ khiến thai nhi tử vong

Liên quan vụ việc một nhóm đối tượng giam cầm đánh đập thai phụ khiến thai nhi bị chết gây bức xúc dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết và tiến hành bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Minh Dũng (sinh năm 1982, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Đối tượng Dũng - người chỉ đạo đàn em giam cầm, tra tấn thai phụ

Qua điều tra, Dũng chính là người chủ mưu trực tiếp chỉ đạo đàn em thực hiện việc giam cầm thai phụ H.N.Y (sinh năm 2001, quê Long An) gần 20 ngày liền. Trong thời gian này, nhóm đối tượng hành hạ tra tấn cô gái khiến thai nhi tử vong. Bước đầu Dũng thừa nhận hành vi này. Trước đó, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Nhật Khang (SN 2000, ngụ huyện Bình Chánh), một trong số đối tượng tham gia đánh đập tra tấn cô gái mang thai.



Theo điều tra của công, chị H.N.Y và Dũng- Huyền trong quá trình làm ăn xảy ra mâu thuẫn. Bên cạnh đó, người anh trai của nạn nhân có nợ 1,6 triệu đồng và từng gây hư hỏng một xe gắn máy của Dũng. Ngày 22/3, chị H.N.Y đến nhà của Dũng (ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) để thương lượng. Sau đó, nhóm anh em tay chân của Dũng không cho về mà giam cầm chị này rồi thực hiện hành vi đánh đập, tra tấn dã man nhằm mục đích gây áp lực, buộc anh trai nạn nhân phải ra mặt giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Sau 20 ngày bị giam cầm và chịu nhiều trận đòn, tối 10/4 chị Y sinh non khi thai nhi chỉ mới 6 tháng tuổi và đã tử vong. Thai nhi được nhóm đối tượng nhờ bà Trần Thị Sương (sinh năm 1963) mẹ ruột của Huyền mang đi vứt tại bãi đất trống ở quận Bình Tân. Sau đó, Dũng đã kêu người vợ của mình đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Ra khỏi nơi giam cầm, nạn nhân tìm cách liên lạc với gia đình tiến hành tố cáo hành vi này với công an. Hiện Công an đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1991, ngụ huyện Bình Chánh) là em gái của Dũng để mở rộng điều tra vụ việc./. Vụ thai phụ bị đánh dã man: Rùng mình với lời khai của nghi can VOV.VN -Nghi can Trần Nhật Khang sau khi bị bắt đã thừa nhận sử dụng ma túy và tham gia hành hạ chị Y theo lệnh của Dũng.