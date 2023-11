Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ

Đây là lần thứ hai Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung sau khi Công an TP.HCM có kết luận điều tra vụ án này.

Bị can Đặng Thị Hàn Ni tại thời điểm khởi tố bắt tạm giam.

Trước đó, tháng 7/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung một số nội dung như ghi lời khai của ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng về yêu cầu bồi thường thiệt hại; làm rõ nguyên nhân, động cơ, cách thức, công cụ, phương tiện, thời gian, địa điểm và diễn biến hành vi phạm tội của bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ.

Tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Youtube và Facebook có tên "Nhà Báo Hàn Ni" phát sóng và có những phát ngôn liên quan thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Quá trình điều tra, bị can Đặng Thị Hàn Ni khai việc ghi hình phát trên các trang mạng xã hội là để phản biện lại những nội dung bà Nguyễn Phương Hằng nói là không đúng về mình, như: "tống tiền doanh nghiệp", "là bồ của ông Tất Thành Cang"... Ngoài ra, bị can Hàn Ni cho rằng, những thông tin nói đến đời tư của bị can Nguyễn Phương Hằng là căn cứ một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo đã đăng nên bà không kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai; không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của Nguyễn Phương Hằng; không cần thiết kiểm tra, không cần sự chấp thuận của cơ quan báo chí cho phép.

Còn bị can Trần Văn Sỹ bị cáo buộc cùng tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo cáo buộc, bị can này đã dùng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam; đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng và bị can Nguyễn Phương Hằng.

Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng yêu cầu xử lý các bị can Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sỹ theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Nguyễn Phương Hằng yêu cầu các bị can bồi thường thiệt hại 300-500 tỷ đồng để sung vào công quỹ nhà nước.

Tuy nhiên đến nay, vợ chồng bà Hằng chưa cung cấp các tài liệu chứng minh thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.