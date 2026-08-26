English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trấn áp tội phạm mạng: Chuyển từ xử lý từng vụ sang triệt phá cả hệ sinh thái

Thứ Tư, 11:45, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng là bước đầu xây dựng nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Chiều 25/8, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban với Công an các địa phương phía Bắc về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Giám đốc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 16 tỉnh phía Bắc.

tran ap toi pham mang chuyen tu xu ly tung vu sang triet pha ca he sinh thai hinh anh 1
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Phan Anh)

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nhiều vụ án liên quan đến các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh, gây thanh thế, tạo dựng “số má”, tự nhận là “giang hồ”, “đại ca”.

Các đối tượng này có ngoại hình xăm trổ, mặc trang phục không phù hợp thuần phong mỹ tục, thường xuyên livestream, đăng tải, chia sẻ các nội dung phản cảm, kích động bạo lực, thách thức, xúc phạm người khác, cổ súy lối sống lệch chuẩn, coi thường pháp luật như: Huấn Hoa Hồng, Khánh Sky, Phú Lê, Tế Điên…với mục đích chủ yếu gia tăng số lượng tương tác, qua đó quảng cáo bán hàng online, trục lợi và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Triệt phá nhiều nhóm đối tượng "cộm cán" trên không gian mạng

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã tham luận, tập trung đánh giá công tác đấu tranh, xử lý tội phạm trên không gian mạng, các đối tượng giang hồ mạng; đánh giá việc triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về đấu tranh với các loại tội phạm này; chia sẻ kinh nghiệm, kiến nghị xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Lực lượng Công an nhân dân đã đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng hiệu quả, giải quyết nhiều đối tượng phức tạp trên không gian mạng như Mai Lisa, Hoàng Hường…; gần đây là các đối tượng "cộm cán" như: Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Tế Điên, Khánh Sky, Hải Sapa…, bước đầu được dư luận xã hội ghi nhận, chấn chỉnh trật tự trên không gian mạng, tạo được niềm tin trong nhân dân.

tran ap toi pham mang chuyen tu xu ly tung vu sang triet pha ca he sinh thai hinh anh 2
Toàn cảnh Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Bộ Công an. (Ảnh: Phan Anh)

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ, thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương về Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là yêu cầu cấp bách của Đảng đặt ra hiện nay, trong đó lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt tham mưu, triển khai, đôn đốc thực hiện. Nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng là bước đầu xây dựng nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh 2 nhiệm vụ lớn, đó là: Thứ nhất, tổ chức quyết liệt đấu tranh chống tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kết hợp với công tác phòng ngừa và công tác tuyên truyền. Thứ hai, phải phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo quản lý chặt chẽ các nền tảng, các tài khoản của các cá nhân, tổ chức trên không gian mạng, đảm bảo quy định pháp luật đủ mạnh để xử lý, ngăn chặn các hành vi sai phạm trên không gian mạng.

phu_6872.jpg

Bộ Công an nhận bàn giao nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo 57 từ Văn phòng TW Đảng

VOV.VN - Sáng 20/8, tại trụ sở Bộ Công an đã diễn ra Hội nghị triển khai hoạt động Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57 Trung ương). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Công an ra mắt "Trạm Cảnh sát thông minh"
Bộ Công an ra mắt "Trạm Cảnh sát thông minh"

VOV.VN - Ngày 15/8 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) chủ trì, tổ chức triển khai thí điểm mô hình “Trạm Cảnh sát thông minh”. Trạm hoạt động 24/7, được đặt cạnh số 89 Đinh Tiên Hoàng (ven hồ Hoàn Kiếm) và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Bộ Công an ra mắt "Trạm Cảnh sát thông minh"

Bộ Công an ra mắt "Trạm Cảnh sát thông minh"

VOV.VN - Ngày 15/8 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) chủ trì, tổ chức triển khai thí điểm mô hình “Trạm Cảnh sát thông minh”. Trạm hoạt động 24/7, được đặt cạnh số 89 Đinh Tiên Hoàng (ven hồ Hoàn Kiếm) và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu nhiều bất thường
Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu nhiều bất thường

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đã chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng, có khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường.

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu nhiều bất thường

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu nhiều bất thường

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đã chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng, có khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường.

Vì sao xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng về Bộ Công an?
Vì sao xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng về Bộ Công an?

VOV.VN - Theo quy định tại Nghị đinh 218/2026, từ ngày 1/1/2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung của Hợp đồng vận tải hành khách cho Bộ Công an (Cục CSGT) trước khi thực hiện chuyến đi, thay vì chỉ truyền về Cục Đường bộ như trước đây.

Vì sao xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng về Bộ Công an?

Vì sao xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng về Bộ Công an?

VOV.VN - Theo quy định tại Nghị đinh 218/2026, từ ngày 1/1/2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung của Hợp đồng vận tải hành khách cho Bộ Công an (Cục CSGT) trước khi thực hiện chuyến đi, thay vì chỉ truyền về Cục Đường bộ như trước đây.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật