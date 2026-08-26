Trấn áp tội phạm mạng: Chuyển từ xử lý từng vụ sang triệt phá cả hệ sinh thái

Chiều 25/8, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban với Công an các địa phương phía Bắc về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Giám đốc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 16 tỉnh phía Bắc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Phan Anh)

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nhiều vụ án liên quan đến các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh, gây thanh thế, tạo dựng “số má”, tự nhận là “giang hồ”, “đại ca”.

Các đối tượng này có ngoại hình xăm trổ, mặc trang phục không phù hợp thuần phong mỹ tục, thường xuyên livestream, đăng tải, chia sẻ các nội dung phản cảm, kích động bạo lực, thách thức, xúc phạm người khác, cổ súy lối sống lệch chuẩn, coi thường pháp luật như: Huấn Hoa Hồng, Khánh Sky, Phú Lê, Tế Điên…với mục đích chủ yếu gia tăng số lượng tương tác, qua đó quảng cáo bán hàng online, trục lợi và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Triệt phá nhiều nhóm đối tượng "cộm cán" trên không gian mạng

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã tham luận, tập trung đánh giá công tác đấu tranh, xử lý tội phạm trên không gian mạng, các đối tượng giang hồ mạng; đánh giá việc triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về đấu tranh với các loại tội phạm này; chia sẻ kinh nghiệm, kiến nghị xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Lực lượng Công an nhân dân đã đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng hiệu quả, giải quyết nhiều đối tượng phức tạp trên không gian mạng như Mai Lisa, Hoàng Hường…; gần đây là các đối tượng "cộm cán" như: Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Tế Điên, Khánh Sky, Hải Sapa…, bước đầu được dư luận xã hội ghi nhận, chấn chỉnh trật tự trên không gian mạng, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Bộ Công an. (Ảnh: Phan Anh)

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ, thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương về Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là yêu cầu cấp bách của Đảng đặt ra hiện nay, trong đó lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt tham mưu, triển khai, đôn đốc thực hiện. Nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng là bước đầu xây dựng nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh 2 nhiệm vụ lớn, đó là: Thứ nhất, tổ chức quyết liệt đấu tranh chống tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kết hợp với công tác phòng ngừa và công tác tuyên truyền. Thứ hai, phải phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo quản lý chặt chẽ các nền tảng, các tài khoản của các cá nhân, tổ chức trên không gian mạng, đảm bảo quy định pháp luật đủ mạnh để xử lý, ngăn chặn các hành vi sai phạm trên không gian mạng.