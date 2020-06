Tranh giành khách, nam thanh niên ra tay sát hại lái xe ôm

Ngày 18/6, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng Lê Văn Tuyên (SN 1989; trú tại An Đổ, Bình Lục, Hà Nam) để điều tra hành vi giết người và Hà Văn Hưng (SN 1990; trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) để điều tra hành vi che giấu tội phạm trong vụ án giết xe ôm xảy ra trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Đối tượng Lê Văn Tuyên (bên trái) và Hà Văn Hưng

Trước đó, vào trưa ngày 14/6, Công an phường Xuân Đỉnh nhận được tin báo của chị H (trú tại Bắc Từ Liêm) về việc chồng chị là anh C. bị một nam thanh niên cùng làm nghề xe ôm đâm tử vong.



Ngay sau khi nhận được tin báo Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, chưa đầy 10h đồng hồ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định đối tượng giết anh C. là Lê Văn Tuyên (SN 1989; trú tại An Đổ, Bình Lục, Hà Nam) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đông Anh.

Tại cơ quan Công an, Tuyên khai nhận do mâu thuẫn khi tranh giành khách đi xe ôm, Tuyên đã dùng dao gọt hoa quả (để trong cốp xe máy) đâm anh C tử vong.

Đấu tranh khai thác, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục bắt giữ Hà Văn Hưng (SN 1990; trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) là đối tượng đã giúp Tuyên bỏ trốn.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định./.