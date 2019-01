Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích chống tội phạm ma túy

PC_Article_AfterShare_1

Thành tích được nêu trong Lễ đón nhận Huân chương Chiến công và nhận thưởng về thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an tổ chức hôm nay (18/1) tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu trang với tội phạm ma túy.

Thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Cục Cảnh sát ma túy đã tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tích cực bám tuyến, bám địa bàn, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động điều tra nghiên cứu các đối tượng nghi vấn phạm tội về ma túy, khám phá thành công nhiều chuyên án ma túy.

Cục Cảnh sát ma túy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Hòa Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên triệt xóa 03 đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn, có thủ đoạn tinh vi, phạm vi hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can, thu giữ 57 bánh heroin, 44kg ma túy tổng hợp.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ 44 kg ma túy tổng hơp.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ xa ma túy vận chuyển trái phép vào nội địa nước ta.

Bên cạnh đó chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh khám phá có hiệu quả các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, nhằm chặn chặn có hiệu quả “nguồn cầu” ma túy.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ 50 bánh heroin.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, “Tội phạm bây giờ tinh vi lắm, tội phạm ma túy còn tinh vi hơn. Thông thường vai trò chủ mưu, cầm đầu ít bộc lộ, ít lộ diện cho nên công tác điều tra làm thế nào phải triệt được tận gốc, đây là vấn đề quan trọng. Khi đã đánh các chuyên án là phải đánh vào tận hang ổ. Nếu chỉ bắt vài đường dây buôn bán, thu vài chục bánh thì chặt nhánh này nó lại mọc nhánh khác cho nên công tác điều tra phải hết sức chú ý và phải tuân thủ pháp luật. Cho nên tài liệu điều tra đối với tội phạm ma túy phải hết sức chắc chắn”.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 05 cá nhân và Huân chương chiến công hạng Ba cho 04 cá nhân; lãnh đạo Bộ Công an tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng đối với 06 cá nhân của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy./.