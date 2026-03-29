Triệt phá 2 vụ buôn bán "khí cười" ở Đà Nẵng

Cụ thể, sau thời gian theo dõi, nắm tình hình và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều ngày 28/3, tại khu vực trước số nhà 118 Lê Đình Lý, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Tuấn Anh (18 tuổi, trú quận Dương Kinh, TP Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, TP Đà Nẵng) khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện đối tượng đang vận chuyển 10 bình "khí cười" (N₂O) được cất giấu trong các bao hàng.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Qua làm việc ban đầu, Tuấn Anh khai nhận số hàng trên được vận chuyển theo yêu cầu của Lương Ngọc Văn (32 tuổi, hiện sống cùng địa chỉ) để giao cho khách.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại phường An Hải, Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ thêm 204 bình "khí cười". Mở rộng điều tra, tiếp tục phát hiện và thu giữ 90 bình "khí cười" khác được cất giấu trên một ô tô chở hàng đậu tại khu vực đường Lê Văn Duyệt. Tổng số tang vật trong vụ việc này là 304 bình "khí cười".

Các bình "khí cười" được phát hiện

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Cẩm Lệ phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hoàng (48 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên), Ngô Tấn Giang (26 tuổi) và Đặng Vũ Tới (27 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) đang giao nhận 496 bình "khí cười" tại bãi đỗ xe trên đường số 9, Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Qua xác minh ban đầu, số hàng trên được vận chuyển từ phía Bắc vào Đà Nẵng để tiêu thụ theo sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Toàn (33 tuổi, trú TP Đà Nẵng). Khi các đối tượng đang vận chuyển hàng hóa từ xe ô tô biển kiểm soát 89C-169.XX qua xe ô tô biển kiểm soát 92C-196.XX thì bị Tổ công tác tiến hành kiểm tra, bắt quả tang.

Xe chở khí cười bị bắt quả tang

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ các đối tượng cùng toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm” theo quy định của Bộ luật Hình sự và mở rộng xử lý các đối tượng liên quan.