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VOV.VN - Ngày 23/7, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu giữ lượng lớn trang sức giả mạo thương hiệu lớn trị giá gần 4 tỷ đồng.
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Đường dây bán trang sức giả mạo trị giá gần 4 tỷ đồng ở Bắc Ninh
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2026-07/3.duong-day-ban-trang-suc-gia-mao-tri-gia-gan-4-ty-dong-o-bac-ninh.m3u8
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