Triệt phá đường dây “bẫy” tiền số FTXF: lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Thứ Ba, 12:28, 17/03/2026
VOV.VN - Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF, với số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can và đang mở rộng vụ án.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa điều tra, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (SN 1986, trú tại Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng sự hiểu biết về thị trường tiền số để huy động vốn từ nhiều người dân. Đối tượng này thuê lập trình viên viết “smart contract” (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF, đồng thời xây dựng các nền tảng giả như sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có sử dụng bot can thiệp) nhằm tạo vỏ bọc cho dự án.

triet pha duong day bay tien so ftxf lua dao hang chuc ty dong hinh anh 1
Các đối tượng trong vụ án

Để tạo lòng tin, nhóm này quảng bá FTXF là sản phẩm do đội ngũ kỹ thuật nước ngoài phát triển, có thể ứng dụng vào nhiều nền tảng số như sàn giao dịch phi tập trung, mạng xã hội doanh nghiệp, cổng thanh toán và thương mại điện tử. Song song đó, các đối tượng tổ chức hội thảo, lớp học tài chính để “vẽ” viễn cảnh lợi nhuận cao, thu hút nhà đầu tư tham gia.

Tuy nhiên, sau khi người dân mua và nắm giữ FTXF, nhóm đối tượng đã đồng loạt “xả hàng”, khiến đồng tiền này mất giá, không còn thanh khoản, qua đó chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan.

triet pha duong day bay tien so ftxf lua dao hang chuc ty dong hinh anh 2
Công an Thành phố khám xét địa điểm làm việc của các đối tượng

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các nhà đầu tư đã tham gia mua token FTXF từ năm 2021 đến nay nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; điện thoại: 099.329.7726) trước ngày 31/3/2026 để được giải quyết theo quy định.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng các hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi đầu tư tiền số, tài sản mã hóa nhằm huy động vốn trái phép. Người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cao Thắng/VOV.VN
Công an Hà Nội truy nã nữ quái lừa đảo hơn 20 năm bỏ trốn

Hà Nội truy nã “quản lý vùng” trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam

