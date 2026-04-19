Triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm liên tỉnh

Ngày 18/4/2026, Công an xã Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”, thu giữ tang vật số lượng lớn.

Cơ quan chức năng kiểm tra số động vật quý hiếm thu giữ.

Trước đó, từ đầu tháng 2/2026, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an xã Diễn Châu phát hiện một số đối tượng tại nhiều địa phương lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để rao bán, trao đổi động vật nguy cấp, quý hiếm và sản phẩm từ các loài này. Hoạt động diễn ra với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 4 đã báo cáo lãnh đạo Phòng 6 (Cục CSGT) phối hợp Công an xã Diễn Châu và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An thành lập 2 tổ công tác, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, xác định Nguyễn Văn Chương (SN 1992, trú tại Yên Lạc, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/3/2026, Nguyễn Văn Chương điều khiển xe ô tô khách BKS 29E-355.85 vào tỉnh Đồng Nai thu gom số lượng lớn động vật nguy cấp, quý hiếm, sau đó vận chuyển ra khu vực biên giới phía Bắc để tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Chương

Đến 7h ngày 22/3/2026, tại nút giao cao tốc CT01, Trạm thu phí Km 430+500 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (xã Minh Châu, Nghệ An), tổ công tác gồm Đội CSGT đường bộ số 4, Công an xã Diễn Châu và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phối hợp bắt giữ Nguyễn Văn Chương cùng lái xe Bùi Khắc Thơ (SN 1980, trú tại thôn Hồ Thượng, phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa) khi đang điều khiển xe ô tô khách BKS 29E-355.85.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 40 lồng nhựa chứa 14 cá thể chim hồng hoàng, 16 cá thể rái cá thuộc nhóm IB và 181 cá thể khỉ thuộc nhóm IIB.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, ngày 02/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chương về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244, Bộ luật Hình sự.