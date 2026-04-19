Triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm liên tỉnh

Chủ Nhật, 09:24, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp Cục CSGT triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm, hoạt động tinh vi qua mạng xã hội.

Ngày 18/4/2026, Công an xã Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”, thu giữ tang vật số lượng lớn.

triet pha duong day buon ban, van chuyen dong vat nguy cap, quy hiem lien tinh hinh anh 1
Cơ quan chức năng kiểm tra số động vật quý hiếm thu giữ.

Trước đó, từ đầu tháng 2/2026, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an xã Diễn Châu phát hiện một số đối tượng tại nhiều địa phương lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để rao bán, trao đổi động vật nguy cấp, quý hiếm và sản phẩm từ các loài này. Hoạt động diễn ra với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 4 đã báo cáo lãnh đạo Phòng 6 (Cục CSGT) phối hợp Công an xã Diễn Châu và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An thành lập 2 tổ công tác, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, xác định Nguyễn Văn Chương (SN 1992, trú tại Yên Lạc, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/3/2026, Nguyễn Văn Chương điều khiển xe ô tô khách BKS 29E-355.85 vào tỉnh Đồng Nai thu gom số lượng lớn động vật nguy cấp, quý hiếm, sau đó vận chuyển ra khu vực biên giới phía Bắc để tiêu thụ.

triet pha duong day buon ban, van chuyen dong vat nguy cap, quy hiem lien tinh hinh anh 2
Đối tượng Nguyễn Văn Chương

Đến 7h ngày 22/3/2026, tại nút giao cao tốc CT01, Trạm thu phí Km 430+500 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (xã Minh Châu, Nghệ An), tổ công tác gồm Đội CSGT đường bộ số 4, Công an xã Diễn Châu và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phối hợp bắt giữ Nguyễn Văn Chương cùng lái xe Bùi Khắc Thơ (SN 1980, trú tại thôn Hồ Thượng, phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa) khi đang điều khiển xe ô tô khách BKS 29E-355.85.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 40 lồng nhựa chứa 14 cá thể chim hồng hoàng, 16 cá thể rái cá thuộc nhóm IB và 181 cá thể khỉ thuộc nhóm IIB.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, ngày 02/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chương về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244, Bộ luật Hình sự. 

nuoi_nhot_dong_vat_hoang_da_2_1.jpg

Bắt quả tang 2 vợ chồng nuôi nhốt động vật quý hiếm

VOV.VN - Trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi nuôi nhốt động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: động vật nguy cấp quý hiếm
Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

Khởi tố đối tượng buôn bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

VOV.VN - Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huế (SN 1986, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

VOV.VN - Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huế (SN 1986, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Gia Lai tăng cường bảo vệ các loài động vật biển quý hiếm

VOV.VN - Trước tình trạng các loài động vật biển quý hiếm như cá voi, cá heo, rùa biển... có nguy cơ bị đe dọa, UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành và địa phương ven biển tăng cường công tác bảo vệ, giám sát và tuyên truyền pháp luật liên quan đến bảo tồn động vật biển.

VOV.VN - Trước tình trạng các loài động vật biển quý hiếm như cá voi, cá heo, rùa biển... có nguy cơ bị đe dọa, UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành và địa phương ven biển tăng cường công tác bảo vệ, giám sát và tuyên truyền pháp luật liên quan đến bảo tồn động vật biển.

