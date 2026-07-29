Triệt phá đường dây buôn lậu dầu từ nước ngoài vào Việt Nam

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (SN 1985, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”.

Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Hoàng Trọng Quí (ảnh công an)

Theo điều tra, Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính. Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ thu giữ tàu chở dầu, 830.000 lít dầu diesel, nhiều công cụ, máy móc dùng bơm dầu; Internet vệ tinh; điện thoại di động dùng để liên lạc của các thuyền viên trên tàu, với tổng trị giá hàng hoá thu giữ gần 10 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Vương Lê Anh Tú (ảnh công an)

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP. Cần Thơ xác định, Nghiệp là người quản lý hai tàu Lan Vy 15956 và Trường Dũng 27, trực tiếp điều hành việc nhận dầu trên biển, trả lương cho thuyền viên, thanh toán thiết bị thông tin vệ tinh và chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để đối phó khi lực lượng chức năng kiểm tra. Nghiệp cũng khai nhận ngoài mình và Trần Văn Lúa còn có Giang Nguyên Tuyến, Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí cùng tham gia đường dây.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ xác định vụ án không chỉ là hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà là đường dây buôn lậu dầu diesel có tổ chức, với phương thức khép kín từ việc mua dầu ở Malaysia, điều động tàu tiếp nhận dầu trên biển, chuyển tải vào Việt Nam, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ và đưa dầu ra tiêu thụ để thu lợi bất chính.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, đồng thời thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa từ tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" sang tội "Buôn lậu".

Cơ quan điều tra xác định Vương Lê Anh Tú là người tổ chức, điều hành hoạt động mua dầu từ nước ngoài, chỉ đạo việc tiếp nhận, chuyển tải dầu, chuẩn bị phương tiện, chứng từ để che giấu hành vi phạm tội và chỉ đạo xử lý khi vụ việc bị phát hiện. Trong khi đó, Hoàng Trọng Quí được xác định là người giúp sức tích cực, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và hợp thức hóa nguồn gốc số dầu nhập lậu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa (đứng giữa) - (ảnh: công an cung cấp)

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí; đồng thời thay đổi quyết định khởi tố đối với Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa cùng về tội "Buôn lậu" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.