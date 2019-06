Triệt phá đường dây buôn lậu xe sang từ Lào về Việt Nam

Ngày 15/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khởi tố nhiều đối tượng, thu giữ 357 con dấu giả; 201 biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; 200 thông tin về đăng ký xe giả đã phát hành, cùng các thiết bị sản xuất con dấu, biển xe, tài liệu giả; tạm giữ 26 ô tô các loại, trị giá khoảng 40 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ, buôn lậu ô tô tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAHT).

Trước đó, vào tháng 11/2018, cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây làm, mua bán, sử dụng tài liệu giả và buôn lậu ô tô từ Lào về Việt Nam. Các đối tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới 2 nước Việt – Lào đã thực hiện hành vi buôn lậu.



Đặc biệt, các đối tượng đã đột nhập, lấy cắp thông tin của chủ phương tiện xe ô tô qua mạng Internet để làm giấy tờ giả tương tự, hợp thức hóa ô tô nhập lậu để lưu hành, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đồng thời, sử dụng các phần mềm máy tính để sản xuất con dấu, tài liệu giả; sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để thực hiện các hành vi trái pháp luật như: Hợp thức hóa xe ô tô bất hợp pháp, cầm cố tài sản, lừa đảo chiếm đọat tài sản….

Biển số giấy tờ giả bị cơ quan điều tra thu giữ (Ảnh: CAHT).

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác lập chuyên án để thu thập tài liệu tiến hành xác minh điều tra làm rõ. Ngay sau khi chuyên án được xác lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, các mũi trinh sát được chia thành nhiều tổ công tác đến các địa bàn Nha Trang, Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Bắc Ninh tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ.

Con dấu được làm giả để hợp thức hóa giấy tờ những chiếc ô tô (Ảnh: CAHT).

Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, củng cố đầy đủ hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án về các tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tội “Buôn lậu”. Đồng thời, ra quyết định khởi tố 10 bị can, đưa vào diện đủ căn cứ khởi tố 6 đối tượng và triệu tập nhiều đối tượng có liên quan.

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã bắt 3 đối tượng cầm đầu là: Trần Quang Đông (SN 1991, trú xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai); Đinh Thị Vân (SN 1968, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) và Trịnh Sỹ Hùng (SN 1993, trú tại xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Cùng các đối tượng: Nguyễn Kim Long (SN 1980, ở Hương Khê, Hà Tĩnh); Nguyễn Hữu Sỹ (SN 1982, ở Tiên Du, Bắc Ninh); Nguyễn Trung Kiên (SN 1978, ở Phúc La, Hà Đông - TP Hà Nội); Lê Trần Vĩnh Thịnh (SN 1994, ở Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Hoàng Đức Ý (SN 1983, ở Đông Hà, Quảng Trị); Nguyễn Thao (SN 1980, ở thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh); Vũ Thế Hiệp (SN 1979, ở Vĩnh Trường, TP Nha Trang, Khánh Hòa); Nguyễn Đức Điệp (SN 1978, ở Gia Bình, Bắc Ninh).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng những đơn vị trực tiếp tham gia đánh án.

Cơ quan chức năng xác định, Trần Quang Đông cầm đầu nhóm đối tượng trú tại 5 tỉnh, thành phố chuyên làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đinh Thị Vân tổ chức một nhóm đối tượng chuyên làm giả biển kiểm soát ô tô, xe máy; Trịnh Sỹ Hùng cầm đầu nhóm đối tượng chuyên buôn lậu xe từ Lào về Việt Nam.

Cơ quan CSĐT đã thu giữ 357 con dấu giả; 201 biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; 200 thông tin về đăng ký xe giả đã phát hành, cùng các thiết bị sản xuất con dấu, biển xe, tài liệu giả; tạm giữ 26 ô tô các loại, trị giá khoảng 40 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.