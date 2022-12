Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng tại Đắk Nông

Ngày 5/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, với tinh thần quyết liệt đấu tranh tội phạm, sau thời gian ngắn xác lập chuyên án, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng Công an Đắk Nông bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn

Đây là đường dây bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, có giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc quy mô rất lớn với số tiền gần 600 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt tổ chức bắt quả tang, bắt giữ 17 đối tượng trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, thu giữ 4 máy tính xách tay, nhiều tài khoản ngân hàng, điện thoại, máy tính xác tay, ô tô…, bước đầu xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc gần 600 tỷ đồng.

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do đối tượng Huỳnh Kim Trí (SN 1993), trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông phụ trách điều hành tài khoản cá độ cấp đại lý và quản lý tài khoản đại lý với quy mô lớn, số lượng người tham gia đánh bạc ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, hoạt động rất tinh vi. Công an tỉnh Đăk Nông đang tập trung quyết liệt xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tang vật thu giữ trong quá trình bắt giữ các đối tượng

Trong sáng 5/12, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã đến động viên, chúc mừng, biểu dương chiến công xuất sắc, có ý nghĩa to lớn của Công an tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua, đặc biệt là đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn, góp phần bảo đảm ANTT , bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; đồng thời trao thưởng 50 triệu đồng cho tập thể Công an tỉnh và 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự, 30 triệu đồng cho 3 đơn vị liên quan thuộc Công an tỉnh Đắk Nông.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông và Ban Chuyên án tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT; tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt cao điểm, đánh trúng, đánh mạnh, quyết liệt các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết bình an.../.