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VOV.VN - Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, bắt giữ 4 đối tượng. Bước đầu xác định số tiền giao dịch trong đường dây lên tới hàng tỷ đồng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_triet_pha_duong_day_ca_do_bong_da_giao_dich_hang_ty_dong.m3u8
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Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng tỷ đồng
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2026-07/tiktok_triet_pha_duong_day_ca_do_bong_da_giao_dich_hang_ty_dong.m3u8
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