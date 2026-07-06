Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng tỷ đồng

Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, bắt giữ 4 đối tượng. Bước đầu xác định số tiền giao dịch trong đường dây lên tới hàng tỷ đồng.

