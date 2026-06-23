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VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
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https://media.vov.vn/sites/default/files/2026-06/tiktok_triet_pha_duong_day_ca_do_world_cup_2026_giao_dich_hang_chuc_ty_dong.mp4
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Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026, giao dịch hàng chục tỷ đồng
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