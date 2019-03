Triệt phá đường dây ma túy cực lớn tại TPHCM: Khởi tố 4 đối tượng

Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Huang Zai Wen (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi) và Lý A Vừ (32 tuổi) cùng quê Đắk Nông). Trước đó, các đối tượng này đã bị bắt quả tang khi giao nhận 300kg ma túy đá.

Số lượng ma túy được thu giữ

Như VOV đã thông tin, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, khoảng 13h35 phút ngày 20/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an quận TPHCM và các tỉnh: Đăk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Cục phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ tư lệnh Bộ đội biên Phòng, Cục Phòng chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã tổ chức vây ráp, khám xét và triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào qua đường tiểu ngạch khu vực cửa khẩu Bờ Y về TP.HCM, do các đối tượng người Lào, Trung Quốc cấu kết với đối tượng Việt Nam tổ chức.

Việc khám xét 5 địa điểm tại TP.HCM và 2 địa điểm tại Đắk Nông, Công an bắt giữ 11 người (trong đó có 8 người Trung Quốc), thu giữ 300kg ma túy đá và nhiều tài liệu quan trọng.



Trong đợt này, các đơn vị chức năng của Việt Nam cũng đã chặt đứt 2 mắt xích của đường dây ma túy này tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, thu giữ hơn 500kg ma túy đá.

Tiếp tục mở rộng điều tra, chiều 23/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an phối hợp với cơ quan Hải quan và Cảnh sát Philippines thu giữ thêm 276kg ma túy được ngụy trang trong các bao tải hạt nhựa, vận chuyền bằng đường biển từ Việt Nam qua cảng ở Philipipines.

Như vậy, trong chuyên án này, Công an đã thu giữ hơn 1 tấn ma túy đá, bắt giữ 18 đối tượng liên quan do Wu Hesan, quốc tịch Trung Quốc cầm đầu./.

