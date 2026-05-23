Triệt phá đường dây mua bán chất độc Xyanua xuyên biên giới quy mô lớn

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng PC01) tiếp nhận nguồn tin về việc anh T.N.T (trú tại xã Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử.

Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, thực hiện chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều thuốc độc số lượng lớn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc Xyanua. Đáng chú ý, số chất độc này được anh T đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối quan trọng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện Lâm không chỉ bán Xyanua cho riêng anh T mà còn giao dịch với nhiều đối tượng khác.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của chất độc Xyanua, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động, khẩn trương vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép Xyanua từ Campuchia về Việt Nam.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn Xyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Riêng trong tháng 3 và tháng 4/2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn Xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.

Khởi tố Nguyễn Văn Đỏ - kẻ cầm đầu đường dây mua bán chất độc xuyên biên giới.

PC01 đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM để đánh giá tài liệu chứng cứ và thống nhất khởi tố 35 đối tượng về các tội "Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc". Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn theo quy định.

Đồng thời, cơ quan điều tra còn thu giữ tang vật gồm hơn 1,3 tấn Xyanua tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng xe ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.