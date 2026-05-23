Triệt phá đường dây mua bán chất độc Xyanua xuyên biên giới quy mô lớn

Thứ Bảy, 17:15, 23/05/2026
VOV.VN - Từ một vụ việc tự tử bằng thuốc độc, Công an TP.HCM đã nhanh chóng triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc Xyanua xuyên biên giới quy mô lớn, đồng thời khởi tố 35 đối tượng về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc".

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng PC01) tiếp nhận nguồn tin về việc anh T.N.T (trú tại xã Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử.

Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, thực hiện chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

triet pha duong day mua ban chat doc xyanua xuyen bien gioi quy mo lon hinh anh 1
Cơ quan điều tra thu giữ nhiều thuốc độc số lượng lớn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc Xyanua. Đáng chú ý, số chất độc này được anh T đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối quan trọng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện Lâm không chỉ bán Xyanua cho riêng anh T mà còn giao dịch với nhiều đối tượng khác.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của chất độc Xyanua, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động, khẩn trương vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép Xyanua từ Campuchia về Việt Nam.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn Xyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Riêng trong tháng 3 và tháng 4/2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn Xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.

triet pha duong day mua ban chat doc xyanua xuyen bien gioi quy mo lon hinh anh 2
Khởi tố Nguyễn Văn Đỏ - kẻ cầm đầu đường dây mua bán chất độc xuyên biên giới.

PC01 đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM để đánh giá tài liệu chứng cứ và thống nhất khởi tố 35 đối tượng về các tội "Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc". Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn theo quy định.

Đồng thời, cơ quan điều tra còn thu giữ tang vật gồm hơn 1,3 tấn Xyanua tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng xe ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Tuyên án tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua
VOV.VN - Sau một buổi xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về hành vi đầu độc 4 người thân của mình bằng xyanua.

Lãnh án 30 năm tù vì ghen tuông dùng xyanua giết chết người tình

VOV.VN - Ngày 2/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm vụ án hình sự (theo hình thức trực tuyến) và tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 20 năm tù về tội "giết người" và 10 năm tù về tội "hủy hoại tài sản". Tổng hình phạt của hai tội danh trên là 30 năm tù.

Phát hiện tàu cá ở khu vực Côn Đảo tàng trữ chất độc xyanua trái phép

VOV.VN - Chiều ngày 7/8, Đồn Biên phòng Côn Đảo cho biết đã tổ chức cuộc họp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11, Công an Đặc khu Côn Đảo và Phòng PC01 – Công an TPHCM nhằm thống nhất quan điểm xử lý đối với vụ việc tàu cá BV 08915 TS tàng trữ chất độc xyanua trái phép.

