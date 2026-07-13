English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, giao dịch hơn 400 tỷ đồng

Thứ Hai, 18:03, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận hành website trung gian chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội và nhiều tài nguyên số. Hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, phát sinh hơn 53 triệu giao dịch với doanh thu ban đầu xác định trên 400 tỷ đồng.

Ngày 13/7, Công an Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triệt phá nhóm đối tượng tạo lập, vận hành website trung gian chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử và nhiều loại tài nguyên số phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện website taphoammo.net có dấu hiệu hoạt động như một sàn giao dịch tài nguyên số, cho phép người dùng mở gian hàng, quảng bá sản phẩm và thực hiện các giao dịch mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản cùng nhiều loại tài nguyên điện tử khác.

triet pha duong day mua ban du lieu ca nhan, giao dich hon 400 ty dong hinh anh 1
Đối tượng Đào Quang Huy làm việc với cơ quan điều tra

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng do Đào Quang Huy (SN 1992, trú tại xã Trần Phú, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, cầm đầu cùng hai đối tượng khác tổ chức vận hành hệ thống.

Để thu hút người tham gia, các đối tượng thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài và quảng bá website trên nhiều nền tảng như Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google. Hoạt động được che giấu dưới vỏ bọc doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp với các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán.

Theo kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng đang hoạt động. Tổng số giao dịch phát sinh vượt 53 triệu lượt, với doanh thu bước đầu xác định trên 400 tỷ đồng.

Cơ quan công an cho biết, thông qua việc thu phí trung gian từ 3% đến 5% đối với mỗi giao dịch, các đối tượng đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Theo điều tra, website này thực chất hoạt động như một sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số, có cơ chế thanh toán trung gian, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia.

Theo cơ quan công an, việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của công dân mà còn tạo nguồn dữ liệu phục vụ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Quá trình rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mua từ hệ thống này để thực hiện hành vi lừa đảo, cho thấy hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân đang trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

triet pha duong day mua ban du lieu ca nhan, giao dich hon 400 ty dong hinh anh 2
Cơ quan công an kiểm tra, thu giữ nhiều thiết bị điện tử liên quan đến hoạt động của hệ thống.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân như bảo vệ tài sản của chính mình; không tùy tiện cung cấp thông tin căn cước, tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập cho người khác.

Đối với các doanh nghiệp, việc bảo vệ dữ liệu khách hàng không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội. Mọi hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán, bảo hiểm, thuế và các loại tài khoản số khác đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đăng bài cổ súy mê tín trên mạng xã hội, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng
Đăng bài cổ súy mê tín trên mạng xã hội, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Một người phụ nữ tại Hà Nội vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do đăng tải, chia sẻ nội dung cổ súy mê tín, dị đoan, phản khoa học trên mạng xã hội.

Đăng bài cổ súy mê tín trên mạng xã hội, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Đăng bài cổ súy mê tín trên mạng xã hội, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Một người phụ nữ tại Hà Nội vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do đăng tải, chia sẻ nội dung cổ súy mê tín, dị đoan, phản khoa học trên mạng xã hội.

Xử phạt người dùng ảnh AI cắt ghép, bôi nhọ công an trên mạng xã hội
Xử phạt người dùng ảnh AI cắt ghép, bôi nhọ công an trên mạng xã hội

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Xử phạt người dùng ảnh AI cắt ghép, bôi nhọ công an trên mạng xã hội

Xử phạt người dùng ảnh AI cắt ghép, bôi nhọ công an trên mạng xã hội

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật