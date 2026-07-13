Triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, giao dịch hơn 400 tỷ đồng

Ngày 13/7, Công an Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triệt phá nhóm đối tượng tạo lập, vận hành website trung gian chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử và nhiều loại tài nguyên số phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện website taphoammo.net có dấu hiệu hoạt động như một sàn giao dịch tài nguyên số, cho phép người dùng mở gian hàng, quảng bá sản phẩm và thực hiện các giao dịch mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản cùng nhiều loại tài nguyên điện tử khác.

Đối tượng Đào Quang Huy làm việc với cơ quan điều tra

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng do Đào Quang Huy (SN 1992, trú tại xã Trần Phú, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, cầm đầu cùng hai đối tượng khác tổ chức vận hành hệ thống.

Để thu hút người tham gia, các đối tượng thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài và quảng bá website trên nhiều nền tảng như Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google. Hoạt động được che giấu dưới vỏ bọc doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp với các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán.

Theo kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng đang hoạt động. Tổng số giao dịch phát sinh vượt 53 triệu lượt, với doanh thu bước đầu xác định trên 400 tỷ đồng.

Cơ quan công an cho biết, thông qua việc thu phí trung gian từ 3% đến 5% đối với mỗi giao dịch, các đối tượng đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Theo điều tra, website này thực chất hoạt động như một sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số, có cơ chế thanh toán trung gian, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia.

Theo cơ quan công an, việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của công dân mà còn tạo nguồn dữ liệu phục vụ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Quá trình rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mua từ hệ thống này để thực hiện hành vi lừa đảo, cho thấy hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân đang trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Cơ quan công an kiểm tra, thu giữ nhiều thiết bị điện tử liên quan đến hoạt động của hệ thống.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân như bảo vệ tài sản của chính mình; không tùy tiện cung cấp thông tin căn cước, tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập cho người khác.

Đối với các doanh nghiệp, việc bảo vệ dữ liệu khách hàng không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội. Mọi hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán, bảo hiểm, thuế và các loại tài khoản số khác đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.