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Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt, hạt nêm, bột giặt giả quy mô lớn

Thứ Năm, 22:14, 16/07/2026
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VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn với nhiều sản phẩm như bột ngọt, hạt nêm, bột giặt, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra.

Qua công tác nắm tình hình tại địa bàn và các khu vực giáp ranh, Công an TP.HCM phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành. Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, dùng các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nơi sản xuất, tiêu thụ và vai trò của từng đối tượng.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Đại (39 tuổi; ngụ phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu. Đại thu mua nguyên liệu trôi nổi gồm bột ngọt, hạt nêm, bột giặt; đặt làm bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng để sang chiết, đóng gói thành phẩm.

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Các loại hàng giả được bày bán trên thị trường.

Hàng hóa được tập kết tại kho ở xã Vĩnh Lộc do Phạm Thị Phương (48 tuổi) quản lý. Sau đó, công tác vận chuyển, phân phối đến nhiều cửa hàng tạp hóa tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh được thực hiện bởi Chu Văn Thanh (50 tuổi), Chu Văn Hữu (28 tuổi), Đậu Đức Minh (36 tuổi) lần lượt là chồng, con trai và con rể của Phương (các đối tượng đều ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM). Đường dây hoạt động khép kín, liên lạc chủ yếu qua điện thoại, Zalo và thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, chứng cứ, khoảng 10h ngày 23/4, Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm liên quan. Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 149,22kg bột ngọt giả nhãn hiệu; 52,41kg hạt nêm giả nhãn hiệu; 547,99kg bột giặt giả nhãn hiệu; hơn 160kg nguyên liệu sản xuất hàng giả; số lượng lớn bao bì, tem nhãn giả, máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất, vận chuyển cùng hơn 12 điểm tạp hóa tiêu thụ hàng giả.

Qua điều tra, các đối tượng đã mua trên 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt và khoảng 300kg nguyên liệu hạt nêm để sản xuất hàng giả. Toàn bộ nguyên liệu đều không rõ nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng. Nếu không bị phát hiện kịp thời, số hàng giả này có thể ảnh hưởng đến hàng chục nghìn bữa ăn của người dân. Trong quá trình điều tra, một số đối tượng còn tìm cách tác động, hối lộ cán bộ nhằm né tránh xử lý nhưng đều bị lực lượng Công an kiên quyết đấu tranh, bác bỏ.

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Công an bắt các đối tượng: Nguyễn Văn Đại, Đậu Đức Minh, Chu Văn Hữu, Chu Văn Thanh và Phạm Thị Phương.

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can gồm: Nguyễn Văn Đại, Phạm Thị Phương, Chu Văn Thanh, Chu Văn Hữu và Đậu Đức Minh về tội “Sản xuất, mua bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan và các điểm tiêu thụ hàng giả.

Qua đây, Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chung tay không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và thực phẩm giả vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc hàng giả có thể dẫn đến ngộ độc, nhiễm khuẩn, tích tụ chất độc hại và nhiều hậu quả lâu dài đối với sức khỏe. Khi phát hiện các sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ, cần ngừng sử dụng và thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

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Đề xuất định danh người bán thực phẩm online để ngăn hàng giả

VOV.VN - Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi là đề xuất yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử xác thực danh tính người bán, góp phần khắc phục các kẽ hở đang bị lợi dụng để tiêu thụ thực phẩm giả, kém chất lượng.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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