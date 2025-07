Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, triệt phá 2 đường dây sản xuất, tiêu thụ cồn y tế giả quy mô lớn, thu giữ gần 20.000 chai thành phẩm.

Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh kiểm tra các sản phẩm cồn y tế Ethanol tại Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Ngân Hà. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngày 5/6, kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 chai cồn Ethanol 70 và 90 độ nhãn hiệu Ngân Hà, nghi hàng giả.

Khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Đầu tư dược phẩm Ngân Hà tại Hà Nội, công an tiếp tục phát hiện 13.800 chai cồn được pha chế từ cồn công nghiệp chứa hàm lượng Methanol cao - chất có thể gây mù lòa, tử vong.

Giám đốc Phạm Đình Dũng (SN 1986) và em trai Phạm Đình Tuấn (SN 1988) - người trực tiếp điều hành, đã bị khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Số lượng lớn cồn giả được các đối tượng sản xuất, buôn bán ra thị trường

Tiếp đó, ngày 9/6, Công an Hà Tĩnh phát hiện Công ty CP Thương mại Vật tư Y tế An Bình (Bắc Ninh) sản xuất hơn 4.400 chai cồn y tế giả nhãn hiệu AB, phân phối khắp Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Tổng giám đốc Nguyễn Văn Diễn (SN 1988) bị điều tra về hành vi sử dụng cồn công nghiệp pha chế, dán nhãn giả để tiêu thụ.

Theo Công an Hà Tĩnh, các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, phân tán hàng hóa để né kiểm tra, gây nguy hại lớn đến sức khỏe cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 157 vụ vi phạm, khởi tố 19 vụ/24 bị can, xử phạt hơn 970 triệu đồng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, đặc biệt là mặt hàng liên quan sức khỏe người dân”, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế nhấn mạnh.