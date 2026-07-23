Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án, khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng nghìn sản phẩm nước hoa giả, cùng lượng lớn hóa chất, hương liệu và nhiều tài sản có giá trị.