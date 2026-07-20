Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quàng Trị triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển và giết mổ lợn bệnh.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok._triet-pha-duong-day-van-chuyen-lon-benh-vao-quang-tri-tieu-thu.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Triệt phá đường dây vận chuyển lợn bệnh vào Quảng Trị tiêu thụ
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok._triet-pha-duong-day-van-chuyen-lon-benh-vao-quang-tri-tieu-thu.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật