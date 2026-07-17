Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook của người nước ngoài để bán kiếm lời

Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công một ổ nhóm gồm 9 đối tượng thuê nhà tại xã Hợp Thịnh để tổ chức chiếm đoạt tài khoản Facebook của người nước ngoài rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

