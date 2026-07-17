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VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công một ổ nhóm gồm 9 đối tượng thuê nhà tại xã Hợp Thịnh để tổ chức chiếm đoạt tài khoản Facebook của người nước ngoài rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_triet-pha-o-nhom-chiem-doat-tai-khoan-facebook-cua-nguoi-nuoc-ngoai-de-ban-kiem-loi.m3u8
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Từ khóa
Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook của người nước ngoài để bán kiếm lời
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2026-07/tiktok_triet-pha-o-nhom-chiem-doat-tai-khoan-facebook-cua-nguoi-nuoc-ngoai-de-ban-kiem-loi.m3u8
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