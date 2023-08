Triệt phá ổ nhóm đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản ở Thái Bình

Liên quan vụ đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản, ngày 8/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tam giam 02 đối tượng, gồm: Hoàng Anh Tuấn (SN 2002, trú tại thôn Nhân Cao 1, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Kim Đông (SN 1998, trú tại thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản. (Ảnh: Công an TP Thái Bình)

Trước đó, ngày 20/7, trên địa bàn Thành phố Thái Bình xảy ra liên tiếp 04 vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản của người dân. Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp các phòng nghiệp vụ xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương điều tra làm rõ. Sau 15 ngày tập trung điều tra, xác minh, đã làm rõ các đối tượng gây án.

Ngày 07/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tam giam Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Kim Đông.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra 04 vụ trộm cắp vào ngày 20/7 trên địa bàn thành phố Thái Bình. Trước khi gây án tại Thái Bình, các đối tượng còn gây ra các vụ trộm cắp bằng hình thức đập kính ô tô tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Kim Đông không quen biết nhau từ trước, chỉ hẹn nhau qua mạng xã hội facebook, rủ nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng thường lợi dụng thời gian ban đêm, đến các khu vực vắng vẻ tìm kiếm xe ô tô của người dân để trước cửa nhà không ai trông coi, phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản bên trong. Sau khi trộm cắp được tài sản, chúng đi lòng vòng qua nhiều tỉnh thành rồi trở về khu vực hồ Linh Đàm, Thành phố Hà Nội, chia nhau tài sản trộm cắp được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.