Triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc thuê trụ sở ở Bắc Ninh để lừa đảo

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 2/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Công an phường Võ Cường kiểm tra một căn nhà tại khu 1, phường Võ Cường. Qua đó phát hiện 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang sử dụng nhiều thiết bị điện tử có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

