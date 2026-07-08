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VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, triệt phá một ổ nhóm gồm 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc thuê nhà tại phường Võ Cường để lừa đảo trên không gian mạng.
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Trung Quốc, lừa đảo, Bắc Ninh, mạng xã hội, lừa đảo trên mạng xã hội
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-triet-pha-o-nhom-nguoi-trung-quoc-thue-tru-so-o-bac-ninh-de-lua-dao.m3u8
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2026-07/tiktok-triet-pha-o-nhom-nguoi-trung-quoc-thue-tru-so-o-bac-ninh-de-lua-dao.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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