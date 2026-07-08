Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, triệt phá một ổ nhóm gồm 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc thuê nhà tại phường Võ Cường để lừa đảo trên không gian mạng.