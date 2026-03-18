中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá tụ điểm ma túy tại phòng trọ, phát hiện đường dây cung cấp

Thứ Tư, 14:36, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 18/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an phường Tam Hiệp vừa triệt phá một tụ điểm ma túy tại phòng trọ và truy ra đường dây cung cấp ma tuý.

Trưa 17/3/2026, Công an phường Tam Hiệp tiến hành kiểm tra hành chính một phòng trọ tại tổ 12, khu phố 6. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Trịnh Xuân Vũ có biểu hiện nghi vấn. Kết quả test nhanh xác định Vũ dương tính với ma túy.

triet pha tu diem ma tuy tai phong tro, phat hien duong day cung cap hinh anh 1
Đối tượng Hoàng Tấn Tài bị bắt tại quán karaoke.

Vũ còn khai nhận: rạng sáng cùng ngày, đối tượng đã cùng Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Quang Trường tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng trọ. Lập tức truy xét, cơ quan công an đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc, qua test nhanh xác định cả Dung và Trường đều dương tính với chất ma tuý.

Một mũi trinh sát được chỉ đạo triển khai truy bắt nguồn cung cấp chất ma tuý. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, tại một quán karaoke trên địa bàn, đối tượng Hoàng Tấn Tài – đối tượng bán ma túy cho nhóm trên đã bị bắt giữ.

triet pha tu diem ma tuy tai phong tro, phat hien duong day cung cap hinh anh 2
Đối tượng Hoàng Anh bị bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 gói ni lon chứa tinh thể màu trắng trọng lượng 9.33gr và một gói nilon chứa 11 viên nén màu vàng nhạt (Tài khai là thuốc lắc). Tài còn bị cơ quan điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các đối tượng khác trước đó.

Tiếp tục mở rộng, cơ quan công an lần ra mắt xích tiếp theo là Nguyễn Hoàng Anh. Khám xét nơi ở của đối tượng này, cơ quan công an thu giữ thêm một gói nilon chứa tinh thể màu trắng trọng lượng khoảng 43.47gr và một gói nilon màu trắng chứa 39 viên nén màu vàng nhạt, Hoàng Anh khai là thuốc lắc.

triet pha tu diem ma tuy tai phong tro, phat hien duong day cung cap hinh anh 3
Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Hiện Công an phường Tam Hiệp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây ma tuý để xử lý.

lien_tiep_bat_giu_5_doi_tuong_ma_tuy_truoc_them_bau_cu_tai_thai_nguyen.jpg

Liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng liên quan ma túy

VOV.VN - Ngày 13/3, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Công an phường Quyết Thắng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 5 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Nguyễn Cảnh/Báo Công an nhân dân
Tag: ma túy phòng trọ Công an Đồng Nai thuốc lắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Liên tiếp bắt quả tang các đối tượng tàng trữ ma túy tại Thái Nguyên
VOV.VN - Ngày 7/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Bắc Kạn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ, cất giấu ma túy ở nghĩa trang
VOV.VN - Ngày 6/2, Công an thành phố (TP) Hà Nội cho biết, Công an xã Hồng Vân vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khi đối tượng đang xuất hiện tại khu vực nghĩa trang trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật