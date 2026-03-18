Triệt phá tụ điểm ma túy tại phòng trọ, phát hiện đường dây cung cấp

Trưa 17/3/2026, Công an phường Tam Hiệp tiến hành kiểm tra hành chính một phòng trọ tại tổ 12, khu phố 6. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Trịnh Xuân Vũ có biểu hiện nghi vấn. Kết quả test nhanh xác định Vũ dương tính với ma túy.

Đối tượng Hoàng Tấn Tài bị bắt tại quán karaoke.

Vũ còn khai nhận: rạng sáng cùng ngày, đối tượng đã cùng Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Quang Trường tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng trọ. Lập tức truy xét, cơ quan công an đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc, qua test nhanh xác định cả Dung và Trường đều dương tính với chất ma tuý.

Một mũi trinh sát được chỉ đạo triển khai truy bắt nguồn cung cấp chất ma tuý. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, tại một quán karaoke trên địa bàn, đối tượng Hoàng Tấn Tài – đối tượng bán ma túy cho nhóm trên đã bị bắt giữ.

Đối tượng Hoàng Anh bị bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 gói ni lon chứa tinh thể màu trắng trọng lượng 9.33gr và một gói nilon chứa 11 viên nén màu vàng nhạt (Tài khai là thuốc lắc). Tài còn bị cơ quan điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các đối tượng khác trước đó.

Tiếp tục mở rộng, cơ quan công an lần ra mắt xích tiếp theo là Nguyễn Hoàng Anh. Khám xét nơi ở của đối tượng này, cơ quan công an thu giữ thêm một gói nilon chứa tinh thể màu trắng trọng lượng khoảng 43.47gr và một gói nilon màu trắng chứa 39 viên nén màu vàng nhạt, Hoàng Anh khai là thuốc lắc.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Hiện Công an phường Tam Hiệp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây ma tuý để xử lý.