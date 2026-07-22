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Triệt xóa 2 đường dây mua bán người qua biên giới, giải cứu 3 nạn nhân

Thứ Tư, 09:29, 22/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 25/6 đến 13/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh thành công 2 chuyên án, triệt xóa 2 đường dây mua bán người qua biên giới, bắt giữ 6 đối tượng về các hành vi "Mua bán người" và "Mua bán trẻ em", đồng thời giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục và Hữu Kiệm có 2 đường dây nghi vấn mua bán người, với sự tham gia của nhiều đối tượng tại địa phương cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới, thiết lập đường dây đưa phụ nữ sang nước ngoài làm vợ với giá hàng trăm triệu đồng.

triet xoa 2 duong day mua ban nguoi qua bien gioi, giai cuu 3 nan nhan hinh anh 1
6 đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Các đối tượng sử dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ những phụ nữ trẻ trong độ tuổi lao động, không có việc làm ổn định. Để tạo lòng tin, chúng hứa hẹn mức lương hấp dẫn, lo toàn bộ chi phí đi lại và bố trí nơi ăn, ở. Khi nạn nhân bị đưa qua biên giới, các đối tượng cấu kết với nhóm người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại các gia đình có nhu cầu. Đáng chú ý, trong số các bị hại có nạn nhân chưa đủ 14 tuổi.

Xác định hoạt động của các đối tượng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng thời xác lập 2 chuyên án để đấu tranh. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng ít khi có mặt tại địa phương, thường xuyên thay đổi nơi tạm trú và làm việc tại các khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 25/6 đến 13/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì cùng Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng về các hành vi "Mua bán người" và "Mua bán trẻ em".

triet xoa 2 duong day mua ban nguoi qua bien gioi, giai cuu 3 nan nhan hinh anh 2
Cơ quan Công an lấy lời khai một đối tượng trong chuyên án. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Các đối tượng gồm: Lương Thị Toàn (SN 1982, trú xã Chiêu Lưu, có 1 tiền án về tội "Mua bán người"); Lô Văn Phong (SN 1976), Xeo Thị Tiến (SN 1982), Chích Thị An (SN 1979), cùng trú xã Chiêu Lưu; Lô Văn Mày (SN 1978, trú xã Cam Phục) và Lương Thị Nhâm (SN 2002, trú xã Hữu Kiệm).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng đã dụ dỗ, lừa bán 3 phụ nữ tại các xã nói trên sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng và tạm giam để điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án.

 

Bá Thăng/VOV.VN
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