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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa 2 đường dây mua bán người qua biên giới, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu thành công 3 nạn nhân.
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https://vid.vov.vn/2026-07/3.triet-xoa-2-duong-day-mua-ban-nguoi-qua-bien-gioi-giai-cuu-3-nan-nhan.m3u8
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Triệt xóa 2 đường dây mua bán người qua biên giới, giải cứu 3 nạn nhân
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2026-07/3.triet-xoa-2-duong-day-mua-ban-nguoi-qua-bien-gioi-giai-cuu-3-nan-nhan.m3u8
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