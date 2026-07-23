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6 năm 6 tháng
Ngày đổi mật khẩu
T3, 06/30/2026 - 11:40
Submitted by kimanh on T4, 07/22/2026 - 21:52
Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Từ ngày 25/6 đến 13/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa 2 đường dây mua bán người qua biên giới, bắt giữ 6 đối tượng về các hành vi "Mua bán người" và "Mua bán trẻ em", đồng thời giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán.
Tags hiển thị
mua bán người, đường dây mua bán người, giải cứu, biên giới, mua bán trẻ em
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-triet-xoa-2-duong-day-mua-ban-nguoi-qua-bien-gioi-giai-cuu-3-nan-nhan.m3u8
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Transcode output
2026-07/tiktok-triet-xoa-2-duong-day-mua-ban-nguoi-qua-bien-gioi-giai-cuu-3-nan-nhan.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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