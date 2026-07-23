Tóm tắt

VOV.VN - Từ ngày 25/6 đến 13/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa 2 đường dây mua bán người qua biên giới, bắt giữ 6 đối tượng về các hành vi "Mua bán người" và "Mua bán trẻ em", đồng thời giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán.