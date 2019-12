Triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc, có quý bà tham gia

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tư trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng chức năng của Công an tỉnh đã ra quân triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc.

Tang vật trong các vụ việc (ảnh: Hoàng Giang).

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 14/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau bất ngờ chia làm nhiều mũi, tiến hành bắt quả tang 17 đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại nhà ông Hoàng Văn Dũng (SN 1969, ngụ ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi).

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 16 bộ bài; 18 ĐTDĐ; 2 tờ giấy ghi số lô đề; 1 quyển vở ghi việc vay mượn tiền; 1 roi điện và một số tang vật khác.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, ông Dũng cùng con trai là Hoàng Chí Bảo tổ chức cho các con bạc sát phạt để thu tiền xâu tại nhà riêng.

Được biết, Bảo đã từng bị Công an huyện Đầm Dơi xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc. Trong số các đối tượng tham gia đánh bạc trong vụ việc trên có 5 người là phụ nữ.

Đến khoảng 4h ngày 15/12, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang nhiều đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê trên địa bàn Khóm 6, phường 5, TP Cà Mau. Qua làm việc, 6 đối tượng thừa nhận hành vi đánh bài ăn tiền, 1 đối tượng thừa nhận dùng quán cà phê chứa con bạc.

Hiện 2 vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.