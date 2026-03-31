Triệt xóa tụ điểm đánh bạc núp bóng câu cá trao thưởng tại Đắk Lắk

Thứ Ba, 20:17, 31/03/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn núp bóng hoạt động câu cá trao thưởng tại hồ câu Lĩnh Đinh, xã Ea Knuếc, bắt giữ 40 đối tượng liên quan.

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện chủ hồ câu quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội về giải câu cá khai trương ngày 28/3 để thu hút người chơi.

Khoảng 16h30 phút cùng ngày, tổ công tác bất ngờ đột kích, bắt quả tang hơn 45 người đang đánh bạc dưới hình thức câu cá trao thưởng bằng tiền.

triet xoa tu diem danh bac nup bong cau ca trao thuong tai Dak lak hinh anh 1
Công an Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự 40 người liên quan trong vụ án. (Ảnh: Công an Đắk)

Các đối tượng đến từ nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai và Thanh Hóa. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 120 triệu đồng, 34 cần câu, 10 ô tô, 30 xe máy, hơn 40 điện thoại cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan công an xác định Đinh Bộ Lĩnh (31 tuổi, trú xã Ea Knuếc) là người cầm đầu, cùng với Cao Xuân Hùng (30 tuổi) và Đinh Minh Sơn (27 tuổi) tổ chức sới bạc.

Từ tháng 2/2026 cho đến khi bị bắt, Lĩnh thuê lại hồ câu, quảng cáo trên Facebook và thu tiền người tham gia đánh bạc với số tiền 2,5 triệu đồng mỗi lượt.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự 40 người, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

PV/VOV-Tây Nguyên
Triệt phá tụ điểm đánh bạc, xử lý hàng chục đối tượng ở Đồng Tháp

VOV.VN - Mang theo còng số 8, hai kẻ giả danh công an xông vào một tụ điểm đánh bạc ở Đà Nẵng, cướp sạch tiền của 4 con bạc, tổng số tiền là 170.000 đồng.

