Triệu tập 20 thanh thiếu niên hỗn chiến, cướp tài sản lúc rạng sáng

Trước đó, khoảng 2h ngày 12/7, nhóm 14 thanh thiếu niên trú tại các xã thuộc huyện Trực Ninh (cũ) (gọi là nhóm Trực Ninh) và nhóm 6 thanh thiếu niên trú tại các xã thuộc huyện Hải Hậu (cũ) (gọi là nhóm Hải Hậu) đã điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí gồm nỏ bắn đạn bi sắt, dao, kiếm, luồng, tre, tuýp sắt, vỏ chai bia… rượt đuổi, đánh nhau trên một số tuyến đường thuộc xã Hải Hưng và xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình (mới).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an xã Hải Hưng, Công an xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình khẩn trương xác minh, điều tra xuyên đêm, làm rõ danh tính hai nhóm thanh thiếu niên và triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: tối 11/7, nhóm Trực Ninh tụ tập mang theo nỏ bắn đạn bi sắt, dao, kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia, điều khiển xe máy sang khu vực huyện Hải Hậu (cũ) với mục đích “gặp nhóm thanh, thiếu niên nào thì đánh nhóm đó”. Đến rạng sáng 12/7, khi di chuyển đến khu vực ngã 3 Cầu Đôi thuộc xã Hải Hưng, nhóm Trực Ninh gặp và xảy ra va chạm với nhóm Hải Hậu, dẫn đến rượt đuổi, đánh nhau.

Hậu quả, một đối tượng trong nhóm Hải Hậu bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Ngoài ra, một đối tượng trong nhóm Trực Ninh đã cướp một chiếc điện thoại iPhone X của nhóm Hải Hậu và bán được 200.000 đồng.

Hiện trường và tang vật vụ việc

Chiều 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và 1 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”. Hiện cơ quan công an tiếp tục triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.