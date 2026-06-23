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VOV.VN - Công an xã Phụ Dực (Hưng Yên) triệu tập những người liên quan trong clip cô gái hung hãn đánh người khiến nạn nhân nằm bất động trên sàn, gây bức xúc dư luận.
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https://media.vov.vn/sites/default/files/2026-06/tiktok_trieu_tap_co_gai_danh_nguoi_den_bat_dong_trong_clip_gay_phan_no.mp4
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Triệu tập cô gái đánh người đến bất động trong clip gây phẫn nộ
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2026-06/tiktok_trieu_tap_co_gai_danh_nguoi_den_bat_dong_trong_clip_gay_phan_no.m3u8
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