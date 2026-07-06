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VOV.VN - Ngày 5/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang xác minh, xử lý vụ đăng tải thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán THPT trên nền tảng TikTok.
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Thái Nguyên, TikTok, thông tin sai sự thật, điểm thi, môn Toán
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_trieu_tap_nguoi_dua_thong_tin_sai_su_that_ve_diem_thi_mon_toan_o_thai_nguyen.m3u8
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2026-07/tiktok_trieu_tap_nguoi_dua_thong_tin_sai_su_that_ve_diem_thi_mon_toan_o_thai_nguyen.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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