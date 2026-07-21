Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 20/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe mô tô Honda SH 125i xảy ra trên địa bàn, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật.