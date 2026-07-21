Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 20/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe mô tô Honda SH 125i xảy ra trên địa bàn, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật.
Tags hiển thị
trộm, sa lưới
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-trom-sh-125i-tri-gia-40-trieu-dong-nam-thanh-nien-sa-luoi-sau-it-gio.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok-trom-sh-125i-tri-gia-40-trieu-dong-nam-thanh-nien-sa-luoi-sau-it-gio.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật