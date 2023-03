“Trùm” sản xuất tiền giả dùng tên giả, trốn trong cơ sở cai nghiện

Chiều 22/3, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ đối với Trần Văn Miên (SN 1988), thường trú thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Thúy Hằng (SN 1976), trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cùng hành vi trên.

Thực hiện lệnh tạm giữ đối với Trần Văn Miên.

Trần Văn Miên được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” xảy ra tại TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và TP.HCM do Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng thụ lý.

Còn Huỳnh Thị Thúy Hằng là người giúp việc nhà cho Miên; đồng thời là mẹ của đối tượng Huỳnh Hoàng Thương trước đó đã bị khởi tố về hành vi “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Đối tượng Huỳnh Thị Thúy Hằng tại Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng.

Theo Cơ quan ANĐT, Công an TP Đà Nẵng, đầu tháng 12/2022, đơn vị tiếp nhận thông tin về 2 đối tượng sử dụng tiền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận Sơn Trà.

Qua truy xét, cơ quan chức năng xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Hồ Văn Tiện (SN 1988) và Đoàn Văn Dương (SN 1989), cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Cơ quan điều tra đã mời 2 đối tượng này làm việc và thực hiện khám xét khẩn cấp, thu giữ tổng cộng 62 triệu đồng tiền giả mà các đối tượng mang theo trong người, cất giấu tại nơi ở.

Đoàn Văn Dương khai nhận vì hám lợi đã lên mạng tìm kiếm nguồn tiền giả để mua. Dương mua tổng cộng 90 triệu đồng tiền giả từ một người lạ trên mạng xã hội với giá 10 triệu đồng tiền thật và cùng Tiện tìm cách tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan ANĐT xác định được đối tượng dùng tài khoản ví điện tử đứng tên người khác để nhận tiền giao dịch với Dương là Huỳnh Ngọc Thái (SN 1989), quê tỉnh Tiền Giang; trú đường Hải Đường, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ngày 18/12/2022, công an bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988, vợ của Huỳnh Ngọc Thái) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả và Nguyễn Như Phú (SN 1971), trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM là đối tượng phụ giúp vợ chồng Thái và Duyên trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả.

Khám xét nhà ở của vợ chồng Thái, cảnh sát phát hiện, thu giữ 1,34 tỷ đồng tiền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả cùng 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 29/12/2022, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố, bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hoàng Thương (17 tuổi), trú tại tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM về tội “Làm, tàng trữ tiền giả”.

Một số đối tượng trong đường dây bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó.

Theo lời khai của Thương, từ tháng 11/2022, Thương cùng đồng bọn sản xuất tiền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường, Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Đối tượng này đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương với 600 triệu đồng.

Quá trình làm việc, các bị can đều khẳng định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này tên là Huỳnh Quốc Thái. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét tại số nhà 11 Hải Đường, cảnh sát thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái nhưng toàn bộ số giấy tờ này đều là giấy tờ giả với nhiều tên gọi khác nhau. Xác minh sau đó cho thấy, Huỳnh Quốc Thái chỉ là tên giả. Ngay cả Duyên và các đối tượng đồng phạm cũng không biết được tên thật cũng như nhân thân, lai lịch của đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên (SN 1988), thường Khóm 1, trị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Đối tượng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên trong nhiều tháng ròng, đối tượng này vẫn bặt vô âm tín.

Giữa tháng 3/2023, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng nắm được thông tin Miên cai nghiện ma túy tại một cơ sở ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh nên đã tiến hành bắt khẩn cấp và di lý đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo quy định./.