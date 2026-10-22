Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại ở Khánh Hòa

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (thuộc Cục C10- Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

Chân dung 2 phạm nhân (từ trái sang) là Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn

Các phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình, sinh năm 2002, nguyên quán Bình Định, đăng ký thường trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai; có 2 tiền án về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy.

Lữ Văn Toàn, sinh năm 1995, nguyên quán Thanh Hóa, đăng ký thường trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa; đang chấp hành án về tội giết người.

Võ Hoàng Duy, sinh năm 1999, nguyên quán Bình Định, đăng ký thường trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai; đang chấp hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Văn Cường, sinh năm 1994, nguyên quán Phú Thọ, đăng ký thường trú tại khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ; có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

2 phạm nhân (từ trái sang) Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy

Lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt các phạm nhân. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tùy tiện cho người lạ mặt vào nhà, bảo quản tài sản cẩn thận và kịp thời báo cho công an địa phương nếu phát hiện người có biểu hiện nghi vấn hoặc có thông tin liên quan đến các phạm nhân đang bị truy bắt.