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VOV.VN - Tối 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng khiến một người đàn ông tử vong trước một quán nước trên đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_truy_bat_doi_tuong_ban_5_phat_sung_khien_mot_nguoi_tu_vong_o_dak_lak.m3u8
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Truy bắt đối tượng bắn 5 phát súng khiến một người tử vong ở Đắk Lắk
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2026-07/tiktok_truy_bat_doi_tuong_ban_5_phat_sung_khien_mot_nguoi_tu_vong_o_dak_lak.m3u8
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