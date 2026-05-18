中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

Thứ Hai, 11:49, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã "Đặc biệt" đối với Trương Công Nhật Luân (sinh năm 1984, trú phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Luân được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh bị lực lượng Công an triệt phá vào ngày 21/6/2025.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 5 đến nửa cuối tháng 6/2025, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Đà Nẵng (cũ) phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) thu thập tài liệu, chứng cứ xác định một nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua một trang website trên mạng xã hội.

truy na dac biet doi tuong cam dau duong day ca do bong da lien tinh hinh anh 1
Nhóm đối tượng tại thời điểm bị bắt giữ

Các đối tượng sống tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ), nay là thành phố Đà Nẵng, sử dụng hệ thống tài khoản phân cấp từ quản lý, điều hành đến trực tiếp đặt cược để tổ chức hoạt động cá độ. Đường dây hoạt động theo mô hình nhiều cấp gồm tài khoản "Super Master", "Master", "Agent" và "Member", trong đó tài khoản cấp cao có khả năng tạo nhiều tài khoản cấp thấp hơn để quản lý, tổ chức cá cược. Người tham gia cá độ sử dụng điểm số trong tài khoản để đặt cược; sau đó các đối tượng quy đổi điểm số thành tiền Việt Nam để thanh toán thắng, thua.

Do tính chất phức tạp, quy mô lớn của đường dây, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã cho xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng để đấu tranh, triệt xóa đường dây này.

Ngày 21/6/2025, Ban chuyên án đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Đến ngày 27/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 30 đối tượng về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

truy na dac biet doi tuong cam dau duong day ca do bong da lien tinh hinh anh 2
Quyết định truy nã loại đặc biệt đối với Trương Công Nhật Luân

Tang vật thu giữ gồm 35 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, laptop, 2 ôtô, 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 15.000 trang dữ liệu cùng nhiều tài liệu khác.

Kết quả điều tra xác định, đường dây này tổ chức đánh bạc bằng cách sử dụng các phần mềm tin nhắn ẩn danh trên mạng để liên lạc, trao đổi, thỏa thuận giao dịch trong quá trình sát phạt. Trích xuất dữ liệu điện tử, Ban Chuyên án xác định, đường dây này đã tổ chức cho hơn 100.000 lượt đánh bạc, giao dịch hơn 350 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, vận động đầu thú, triệu tập thêm nhiều đối tượng liên quan và đã khởi tố thêm 18 bị can. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của 48 bị can cùng 7 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Quá trình điều tra xác định, Trương Công Nhật Luân là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với đối tượng này.

truy na dac biet doi tuong cam dau duong day ca do bong da lien tinh hinh anh 3
Tang vật thu giữ trong chuyên án

Cơ quan công an kêu gọi Trương Công Nhật Luân và các đối tượng liên quan nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Địa điểm tiếp nhận đầu thú hoặc đối tượng bị bắt giữ: Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng (số 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) hoặc công an, viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất. Số điện thoại Điều tra viên thụ lý vụ án: 0903.545.414.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
Tag: cá độ bóng đá Công an thành phố Đà Nẵng Tổ chức đánh bạc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng

VOV.VN - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng internet.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng

VOV.VN - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng internet.

"Ông trùm" Nguyễn Viết Duy đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng khai gì?
"Ông trùm" Nguyễn Viết Duy đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng khai gì?

VOV.VN - Nguyễn Viết Duy (SN 1989, TP.HCM) và các đối tượng khai nhận đã bàn bạc lấy tài khoản đại lý cá độ để chia tách giao cho khách đánh, nhằm hưởng lợi bất chính từ nhiều trận đấu bóng đá tại các giải khác nhau.

"Ông trùm" Nguyễn Viết Duy đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng khai gì?

"Ông trùm" Nguyễn Viết Duy đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng khai gì?

VOV.VN - Nguyễn Viết Duy (SN 1989, TP.HCM) và các đối tượng khai nhận đã bàn bạc lấy tài khoản đại lý cá độ để chia tách giao cho khách đánh, nhằm hưởng lợi bất chính từ nhiều trận đấu bóng đá tại các giải khác nhau.

Nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá gần 25 tỷ đồng trong 2 tháng hoạt động
Nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá gần 25 tỷ đồng trong 2 tháng hoạt động

VOV.VN - Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch gần 25 tỷ đồng trong 2 tháng hoạt động.

Nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá gần 25 tỷ đồng trong 2 tháng hoạt động

Nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá gần 25 tỷ đồng trong 2 tháng hoạt động

VOV.VN - Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch gần 25 tỷ đồng trong 2 tháng hoạt động.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật