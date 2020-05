Truy nã Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế SSKEY, TPHCM

Chiều nay (12/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang truy nã đối tượng Huỳnh Thanh Sang (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Đồng Nai) là Giám đốc Công ty Cổ phần quốc tế SSKEY để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Sang (ảnh do Công an cung cấp).

Quá trình điều tra cho thấy, Sang thành lập Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY (trụ sở tầng 9, tòa nhà Sài Gòn Paragon, số 3 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM) để kinh doanh một số lĩnh vực, như: sản xuất phần mềm, sản xuất máy vi tính, dịch vụ hỗ trợ giáo dục, hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin… Tuy nhiên, sau khi thành lập công ty, Sang đã làm giả hợp đồng ký kết kinh tế với đối tác để kêu gọi ông Viên Kiến T. và ông Nguyễn Xuân D. góp vốn kinh doanh. Sau đó, Sang chiếm đoạt tiền của nạn nhân và bỏ trốn.



Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 31/3/2020 đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Huỳnh Thanh Sang thực hiện trên địa bàn TPHCM. Ngày 27/4/2020 tiến hành truy nã bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu Sang sớm ra cơ quan công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Người dân biết thông tin về đối tượng trên thì cung cấp, báo tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam (địa chỉ 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM)./.